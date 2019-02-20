Заскучавший пилот устроил пошлую провокацию в небе: видео

В Австралии пилот устроил курьезное ЧП, несколько часов выдавая в небе "пируэты" в виде мужского полового органа, потому что ему было скучно.

Об этом сообщает ABC.

Так, пилот вылетел из аэропорта пригорода Аделаиды Солсбери и более трех часов "рисовал" в небе фигуры, похожие на пенисы, а также написал "I'm bored", что дословно переводится как "мне скучно".

Отметим, что это не первый случай, когда пилоты оставляют послания в небе. Например, в ноябре 2017 года, летчик ВМС США также нарисовал в небе фигуру, похожую на мужской половой орган.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети высмеяли пузатых бомбардировщиков Путина, которые прибыли в Венесуэлу для передачи российских стратегических бомбардировщиков Ту-160.