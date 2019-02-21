Десятки людей погибли при масштабном пожаре в Бангладеш: фото и видео трагедии

В среду, 20 февраля, в столице Бангладеш (Дакке) произошел масштабный пожар, жертвами которого стали 69 человек и 41 получили травмы.

Об этом сообщает газета Dhaka Tribune.

Издание уточняет, что пожар случился в жилом здании в старой части города. А именно - на первом этаже пятиэтажного здания и через некоторое время охватил три соседних дома. Пострадавших уже доставили в больницы.

Кроме того, в здании, где началось возгорание, находился склад химикатов. Это привело к быстрому распространению пламени.

Причина пожара выясняется.

Как сообщал "Апостроф", в сети появились фото лесного пожара на севере американского штата Калифорния сделанные из космоса. Также опубликовали в интернете страшные видео бушующей стихии.