​Российский корабль протаранил мост: в сети показали фото и видео момента ЧП

28 февраля российский корабль протаранил автомобильный мост в южнокорейском порту Пусан.

Об этом сообщает LIFE SHOT в Telegram канале, ссылаясь на местные СМИ.

Нос судна проделал в мосту огромную дыру площадью 25 м². Предварительно, при столкновении никто не пострадал.

Судя по видео, огромный корабль просто физически не мог пройти под ним, поэтому, скорее всего, экипаж потерял управление, заснул или произошло какое-то ЧП.

Аварийные службы сейчас пытаются отбуксировать корабль и как можно быстрее восстановить движение по мосту.

Как сообщал "Апостроф", ранее в интернете появилось новое видео с места столкновения плавучего крана с опорой автодорожной части моста через Керченский мост, снятое очевидцем.