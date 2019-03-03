​В Италии поймали мафиози, за которым охотились почти 15 лет

Полиция арестовала одного из самых разыскиваемых преступников в Италии босса итальянского мафиозной группировки "Каморры" Марко Ди Лауро.

Об этом пишет DW.

Ди Лауро схватили в квартире на юге Неаполя - в операции принимали участие 150 офицеров полиции. Когда Ди Лауро нашли, он сидел со своими двумя котами и ел пасту. Сопротивления не оказывал. По сообщениям СМИ, он только выразил обеспокоенность судьбой своих котов.

Итальянские СМИ сообщили, что арест был связан с убийством, которое произошло ранее в субботу, и которое совершила связана с Ди Лауро человек.

Премьер-министр Джузеппе Конте в Twitter поблагодарил полицию за задержание "супервтикача". Министр внутренних дел Сальвини также поздравил правоохранителей с "очень важной миссией".

По данным МВД, Ди Лауро был одним из четырех наиболее разыскиваемых преступников в Италии. Он считается второй наиболее опасным человеком в Италии после босса сицилийской мафии Маттео Мессины Денаро.

В 2004 году он ушел задержания во время массового полицейского рейда. Ди Лауро считают ответственным как минимум за четыре убийства.

По меньшей мере 130 человек были убиты в результате жестокой борьбы за власть, когда клан Амато-Пагано отделился от клана Ди Лауро в 2004 году.

Как сообщал "Апостроф", известного наркоторговца Хоакина Гусмана Лоэра по кличке "Коротышка" ("Эль Чапо"), которого задержали в Мексике год назад, экстрадировали в США.