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Femen к 8 марта устроили в Европе необычную акцию: яркие фото и видео

пятница, 08 марта 2019, 19:24

Активистки Femen в Международный женский день провели акцию на улице красных фонарей в Гамбурге, где разрушили защитный забор. Таким образом они выступили против сексуальной эксплуатации женщин, торговли и сексуального насилия.

Как сообщает издание Die Welt, металлический забор на Гербертштрассе является барьером и защитным экраном одновременно. За него не пускают женщин и мужчин моложе 18 лет.

Как известно, на Гебертштрассе в окнах можно увидеть полуобнаженных проституток, которые разговаривают с прохожими мужчинами.

В Femen раскритиковали тот факт, что общественная улица десятилетиями была недоступной для женского пола.

Во время акции одна из активисток написала на спине англоязычную надпись "Между женщинами - никаких стен".

В сети также опубликовали кадры акции протеста в Гамбурге. На них девушки болгаркой спиливают ворота.

Ранее "Апостроф" сообщал, что две активистки движения Femen устроили акцию во время фестиваля "Ковер из цветов" в столице Бельгии, Брюсселе.

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