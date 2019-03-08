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По Австралии пронеслась мощная песчаная буря: фото и видео

пятница, 08 марта 2019, 01:33

На юге Австралии из-за жаркой и сухой погоды полыхают природные пожары, есть сгоревшие дома. В то же время на юго-востоке страны 5 марта объявили предупреждение в связи с проливными дождями, сильным ветром и песчаной бурей.

В штате Буллсбрук объявили об экстренной эвакуации жителей в связи с усилением ветра. По информации местной прессы, скорость ветра достигала скорости 80 км/ч. Такие погодные условия мешают использованию пожарной авиации.

В пострадавших регионах работают пункты временного размещения населения. Пока о жертвах не сообщается.

К вечеру 5 марта погодные условия улучшились, но людям рекомендовали оставаться готовыми к тому, чтобы в любой момент можно было покинуть свои дома.

Ранее "Апостроф" сообщал, что на Севере Индии произошла мощная песчаная буря, вследствие которого погибло 97 человек, а еще десятки пострадали.

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