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Северная Корея готовит новый запуск ракеты: появились фото из космоса
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Северная Корея готовит новый запуск ракеты: появились фото из космоса

суббота, 09 марта 2019, 10:28

КНДР готовится к новому запуску ракетной или космической ракеты в ближайшем будущем.

Об этом сообщает американское радио NPR.

"На снимках (изображения объекта вблизи Пхеньяна, полученные из коммерческих спутников, - прим. ред) изображена местность, известная как Санумдонг, объект, где Северная Корея собрала некоторые из своих межконтинентальных баллистических ракет и ракет-спутников. На снимках, сделанных 22 февраля компанией DigitalGlobe, видно легковые автомобили и грузовики, припаркованные у объекта. Рядом - железнодорожные вагоны, где также установлены два крана", - говорится в сообщении.

Уточняется, что все это свидетельствует о том, что Северная Корея приступила к строительству новой ракеты.

"Если все это совместить, это действительно выглядит так, что северные корейцы находятся в процессе строительства ракеты", - подчеркивает в комментарии NPR Джеффри Льюис, директор проекта по нераспространению в Восточной Азии в Институте международных исследований в Калифорнии.

Как сообщал "Апостроф", ранее КНДР уже опубликовывала фото запуска баллистической ракеты.

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