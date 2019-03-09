Северная Корея готовит новый запуск ракеты: появились фото из космоса

КНДР готовится к новому запуску ракетной или космической ракеты в ближайшем будущем.

Об этом сообщает американское радио NPR.

"На снимках (изображения объекта вблизи Пхеньяна, полученные из коммерческих спутников, - прим. ред) изображена местность, известная как Санумдонг, объект, где Северная Корея собрала некоторые из своих межконтинентальных баллистических ракет и ракет-спутников. На снимках, сделанных 22 февраля компанией DigitalGlobe, видно легковые автомобили и грузовики, припаркованные у объекта. Рядом - железнодорожные вагоны, где также установлены два крана", - говорится в сообщении.

Уточняется, что все это свидетельствует о том, что Северная Корея приступила к строительству новой ракеты.

"Если все это совместить, это действительно выглядит так, что северные корейцы находятся в процессе строительства ракеты", - подчеркивает в комментарии NPR Джеффри Льюис, директор проекта по нераспространению в Восточной Азии в Институте международных исследований в Калифорнии.

Как сообщал "Апостроф", ранее КНДР уже опубликовывала фото запуска баллистической ракеты.