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Назван самый комфортный для жизни город мира: какое место занял Киев

среда, 13 марта 2019, 11:57

Киев занял 173 место в рейтинге городов мира по качеству жизни по версии международной консалтинговой компании Mercer.

Полный список был опубликован на официальном сайте компании.

Возглавила рейтинг столица Австрии Вена, которая признается самым комфортным для жизни городом мира десятый год подряд.

В пятерку самых комфортных городов также вошли: Цюрих (Швейцария), Ванкувер (Канада), Мюнхен (Германия) и Окленд (Новая Зеландия).

Киев занял 173 место, оказавшись между столицей Уганды Кампалой и Санкт-Петербургом. Из российских городов лучший результат у Москвы - 167 место. Замыкает список столица Ирака - Багдад, разместившаяся на 231 месте.

Рейтинг Mercer предназначен для специалистов, отправляющихся работать в другие страны.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что Украина оказалась в хвосте бензинного рейтинга.

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Раздел: Мир Тема:
Теги: Киев, рейтинги

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