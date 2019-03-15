РУС. | УКР.

пятница, 15 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.70
Меню
Мир

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

15 марта

07:33
В Новой Зеландии произошла кровавая бойня с десятками погибших и раненых: фото, видео и все подробности
06:59
Детям плевать на закон: в сети волна гнева из-за видео жестокого избиения школьницы на Троещине в Киеве
06:33
Известный памятник в Керчи может рухнуть в любой в момент: фото и реакция сети
06:30
Гороскоп на 15 марта: власть у Стрельцов и доверчивость у Весов
05:39
Средневековые выборы в Украине: появились яркие фотожабы со знаменитыми личностями
04:36
Сказочная пропаганда: в сети показали фото, как в Крыму готовятся к визиту Путина
03:32
Физики впервые зафиксировали путешествие в прошлое: что произошло
02:13
"Приятного" аппетита: в сети показали фото "вкусной" экзотики в супермаркете Киева
01:31
В Киеве возле вокзала поймали молодую уличную воровку: фото
00:50
Жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы: онлайн-трансляция
00:42
Минус два фаворита: определились все участники 1/4 финала Лиги Европы
00:22
Журналисты нашли героя, спасшего мать и упавшего в море младенца: опубликовано видео
Все новости

В Новой Зеландии произошла кровавая бойня с десятками погибших и раненых: фото, видео и все подробности

пятница, 15 марта 2019, 07:33

В Новой Зеландии произошел массовый расстрел прихожан в двух местных мечетях на востоке страны, в результате чего минимум 27 человек погибли.

Об этом сообщает The New York Times.

Как передает издание, вооруженные люди вошли в мечети Аль-Нур и Линвуд Масджид, расположенные по соседству, около 13:46 по местному времени (03:46 по киевскому времени), сразу после дневной молитвы и заблокировали входные двери. После этого тут же прозвучали выстрелы.

Уточняется, что в момент ЧП в мечетях оставались около 200 и 300 человек соответственно. В связи с инцидентом, все школы тут же закрыли.

Местные издания сообщают, что человек в шлеме, очках и армейской куртке открыл стрельбу из автоматического оружия.

Известно, что нападавший снимал расстрел на камеру. Прямая трансляция расстрела началась, когда нападающий поехал в мечеть Аль-Нур на Динс-авеню, припарковав свою машину на прилегающей дороге. Авто нападающего содержало тайник с оружием и боеприпасами на переднем пассажирском сиденье и в багажнике, а также бензиновые канистры.

Затем он вооружился и вошел в мечеть, где первая жертва была застрелена в дверях. Стрелок был вооружен как минимум одной полуавтоматической винтовкой. Оказавшись внутри, он начал стрелять без разбора. Вторая жертва пыталась ползти в главном коридоре, но была застрелена.

Кроме того, еще несколько людей были застрелены, когда боевик заблокировал коридор, отсекая попытки побега. Стрелок исследовал комнаты мечетей, несколько раз стреляя, а также несколько раз останавливаясь для перезарядки. Затем он вышел из мечети через парадную дверь — через три минуты и направился на улицу — стрелял еще раз, когда мимо проезжали машины.

Стрелок назвал себя Брентоном Таррантом — белым 28-летним мужчиной австралийского происхождения. В 37-страничном манифесте, опубликованном в Интернете, он рассказал, кем он был и почему он сделал бойню в мечети Крайстчерча.

Он сказал, что для нападения у него была антиисламская мотивация, но по происхождению это были антииммиграционные, антиэтнические взгляды. Он написал, что родился в семье с низким доходом рабочего класса, которая имела шотландское, ирландское и английское происхождение.

При этом, представитель новозеландской полиции Майк Буш заявил, что стрелка задержали.

Фото стрелка

Как сообщал "Апостроф", ранее стрельба в мечети произошла и на юге Франции.

Фотовзгляд

Все галереи
Динамо потерпело крупнейшее поражение от Челси

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Мир движется к третьей мировой войне: почему новый глобальный конфликт неизбежен

Русские на Балканах: как друзья Путина коррумпируют Европу

Путин своими ракетами просто усиливает страх, а Трамп не заинтересован в безопасности Европы - немецкий эксперт

Военная мощь Китая и ее геополитическая проекция

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: