В Новой Зеландии произошла кровавая бойня с десятками погибших и раненых: фото, видео и все подробности

В Новой Зеландии произошел массовый расстрел прихожан в двух местных мечетях на востоке страны, в результате чего минимум 27 человек погибли.

Об этом сообщает The New York Times.

Как передает издание, вооруженные люди вошли в мечети Аль-Нур и Линвуд Масджид, расположенные по соседству, около 13:46 по местному времени (03:46 по киевскому времени), сразу после дневной молитвы и заблокировали входные двери. После этого тут же прозвучали выстрелы.

Уточняется, что в момент ЧП в мечетях оставались около 200 и 300 человек соответственно. В связи с инцидентом, все школы тут же закрыли.

Местные издания сообщают, что человек в шлеме, очках и армейской куртке открыл стрельбу из автоматического оружия.

Известно, что нападавший снимал расстрел на камеру. Прямая трансляция расстрела началась, когда нападающий поехал в мечеть Аль-Нур на Динс-авеню, припарковав свою машину на прилегающей дороге. Авто нападающего содержало тайник с оружием и боеприпасами на переднем пассажирском сиденье и в багажнике, а также бензиновые канистры.

Затем он вооружился и вошел в мечеть, где первая жертва была застрелена в дверях. Стрелок был вооружен как минимум одной полуавтоматической винтовкой. Оказавшись внутри, он начал стрелять без разбора. Вторая жертва пыталась ползти в главном коридоре, но была застрелена.

Кроме того, еще несколько людей были застрелены, когда боевик заблокировал коридор, отсекая попытки побега. Стрелок исследовал комнаты мечетей, несколько раз стреляя, а также несколько раз останавливаясь для перезарядки. Затем он вышел из мечети через парадную дверь — через три минуты и направился на улицу — стрелял еще раз, когда мимо проезжали машины.

Стрелок назвал себя Брентоном Таррантом — белым 28-летним мужчиной австралийского происхождения. В 37-страничном манифесте, опубликованном в Интернете, он рассказал, кем он был и почему он сделал бойню в мечети Крайстчерча.

Он сказал, что для нападения у него была антиисламская мотивация, но по происхождению это были антииммиграционные, антиэтнические взгляды. Он написал, что родился в семье с низким доходом рабочего класса, которая имела шотландское, ирландское и английское происхождение.

При этом, представитель новозеландской полиции Майк Буш заявил, что стрелка задержали.

Фото стрелка

Как сообщал "Апостроф", ранее стрельба в мечети произошла и на юге Франции.