В сети показали "шпионов Нибиру" на дне мирового океана: впечатляющие фото

Мировой океан таит в себе много тайн, которые окутывают не только его темные глубины, но и его флору и фауну.

Фото жителей мирового океана, которые напоминают "шпионов Нибиру", настолько они нереальны, публикуют в соцетях.

На снимках действительно можно увидеть множество нереальных существ, которые нереальны не только своими формами, но и цветом и внешним видом.

Отметим, что происхождение Мирового океана является предметом споров, которые идут уже много лет подряд. Например, существует гипотеза, что начиная с силурийского периода палеозоя и вплоть до мезозоя, суперконтинент Пангею окружал древний океан Панталасса, который покрывал около половины земного шара.

Как сообщал "Апостроф", ранее уровень загрязнения мирового океана изобразили показательной инфографикой.