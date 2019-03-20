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Сети впечатлило видео массовых похорон погибших в Украине и Сирии россиян

среда, 20 марта 2019, 05:36

В сети появилось видео с десятком гробов и свежими могилами в Колпино (Россия) российских наемников, воевавших в Сирии и на Донбассе.

"Город Колпино, СПБ, рф. Привезли 10 ихтамнетов - Сирия, Украина. Родина тебя не бросит сынок!", - говорится в подписи к ролику в Twitter.

На записи показаны свежие гробы, сбитые из неотесанных досок и бетонные таблички с надписями. За кадром говорится, что видео было снято 25 сентября 2018 года. В сети его опубликовали только в феврале 2019-го.

"Вот бы на это кладбище ВСЮ ПУТИНСКУЮ БРАТВУ!!!! Только без гробов и табличек, как шакалов в одну яму и осиновый кол!!!", "Это ужасно что творится ! Геноцид русского народа!", "Пусть покажут это тем дебилам которые едут воевать на чужие земли,они будут лежать также и захоронены как собаки ,вот так правительство с почестями хоронит своих cолдатов", "Какое ничтожество правит Россией! Стыдно и больно", "Туристы из Сирии или Украины", - пишут комментаторы.

Как сообщал "Апостроф", ранее сети появился видеоролик, где показано место массового захоронения россиян вблизи Колпино.

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