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​В небе над Аляской на видео сняли странный "инопланетный" объект

пятница, 29 марта 2019, 09:58

В Анкоридже (Аляска) на базе американских военно-воздушных сил "Эльмендорф-Ричардсон" был снят на видео неопознанный летающий объект.

Соответствующее видео опубликовал The AIO Entertainment.

Руководство базы утверждает, что никакого отношения к заснятому объекту не имеет.

По словам очевидцев, объект был огромных размеров и красного цвета.

В ВВС США уже заявили, что это не их рук дело: пресс-секретарь Эрин Итон близлежащей Объединенной базы Элмендорф-Ричардсон заверила, что заснятый объект не имеет к ним никакого отношения.

Представители Федерального управления гражданской авиации заявили, что объект на видео не был самолетом, и что в это время они не получали никаких сообщений о проблемах авиации.

В то же время директор находящегося в Вашингтоне Национального центра сообщений об НЛО Питер Дэвидсон уже назвал объект видео "высотным реактивным авиалайнером с следами за ним".

Как сообщал "Апостроф", в Киеве в районе станции метро "Почайна" (бывшая "Петровка") был замечен странный объект, похожий на "летающую тарелку".

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