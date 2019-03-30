РУС. | УКР.

суббота, 30 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.12
Меню
Мир

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

30 марта

16:29
В сети бурно обсуждают случай с хитрым попрошайкой в Киеве: фото "героя"
15:59
Что делать, если на участке вас нет в списке избирателей: важный совет
15:31
На фестивале в Австралии в людей чуть не попала молния: впечатляющее видео
15:19
Под Ровно произошла трагедия с ребенком 17-летней матери: врач под подозрением
15:11
Выборы президента-2019: как голосовать и что нельзя делать в кабинке
15:05
В элитном особняке под Одессой устроили зверскую расправу над бизнесменом: фото и первые подробности
14:52
Выпил лишнего и ушел на тот свет: фото и видео с места жуткого ЧП в Киеве
14:41
Легендарный боксер готов вернуться на ринг: названы возможные соперники
14:30
СБУ нашла у "Народного героя Украины" переписку с российским агентом: фото задержания
14:00
Нельзя заводить интрижки и нужно следить за здоровьем: астрологический прогноз на неделю для всех знаков Зодиака
13:58
Умер виновник страшного ДТП на Северном мосту в Киеве: новые фото и видео с места трагедии
13:53
Выборы в Украине: в сети напомнили шедевральные плакаты с кандидатами-фриками
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

На фестивале в Австралии в людей чуть не попала молния: впечатляющее видео

суббота, 30 марта 2019, 15:31

В Австралии во время фестиваля молния ударила в дерево прямо возле лагеря посетителей.

Соответствующее видео было опубликовано очевидцем в социальных сетях.

На записи хорошо видно, как молния бьет прямо перед снимающим видео. Также слышно, как удар молнии вызвал панику у посетителей фестиваля.

В комментариях к видео пользователи вспоминают персонажей Marvel и известные мемы про Австралию.

"В Австралии совершенно все пытается тебя убить", "Когда в третий раз попросил сделать потише", "Тор целился в Таноса, но промахнулся", – шутят пользователи.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", летом 2018 года мощная гроза в Киеве не обошлась без последствий, - молния попала в Киевскую телевышку, а упавшая ветка дерева смертельно травмировала женщину.

Фотовзгляд

Все галереи
Юлия Тимошенко выступила перед избирателями в Киеве накануне выборов

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Люди устали от старой власти: соседка Украины выбирает неожиданного президента

Мир движется к третьей мировой войне: почему новый глобальный конфликт неизбежен

Русские на Балканах: как друзья Путина коррумпируют Европу

Путин своими ракетами просто усиливает страх, а Трамп не заинтересован в безопасности Европы - немецкий эксперт

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: