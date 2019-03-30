На фестивале в Австралии в людей чуть не попала молния: впечатляющее видео

В Австралии во время фестиваля молния ударила в дерево прямо возле лагеря посетителей.

Соответствующее видео было опубликовано очевидцем в социальных сетях.

На записи хорошо видно, как молния бьет прямо перед снимающим видео. Также слышно, как удар молнии вызвал панику у посетителей фестиваля.

В комментариях к видео пользователи вспоминают персонажей Marvel и известные мемы про Австралию.

"В Австралии совершенно все пытается тебя убить", "Когда в третий раз попросил сделать потише", "Тор целился в Таноса, но промахнулся", – шутят пользователи.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", летом 2018 года мощная гроза в Киеве не обошлась без последствий, - молния попала в Киевскую телевышку, а упавшая ветка дерева смертельно травмировала женщину.