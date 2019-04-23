В Париже горит Версаль: первое видео ЧП

23 апреля случился пожар в бывшей резиденции французских королей в Париже - Версале.

Об этом сообщают пользователи в Twitter.

В городской полиции сообщили, что масштабный пожар вспыхнул на улице Рю дю Парк де Клани, где и находится Версаль.

Пользователи Twitter начали активно сообщать о возгорании и публиковать фото и видео с места инцидента. При этом полиция уже оцепила периметр и просит не приближаться.

На данный момент точной информации о причине пожара, его масштабе нет. Известно, что возгорание началось на складе.