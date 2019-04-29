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Назван топ-10 стран мира по военным расходам: инфографика

понедельник, 29 апреля 2019, 08:34
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Стал известен список стран, которые больше других потратили на военные нужды.

Об этом говорится в докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).

Исходя из полученных данных, топ-10 стран мира по военным расходам выглядит так: США ($649 млрд), Китай ($250 млрд), Саудовская Аравия ($67,6 млрд), Индия ($66,5млрд), Россия ($61,4 млрд), Франция ($63,8 млрд), Великобритания ($50 млрд), Германия ($49,5 млрд), Япония ($46,6 млрд), Южная Корея ($43,1 млрд).

Также уточняется, что в 2018 году мировые военные расходы увеличивались второй год подряд и достигли самого высокого уровня с 1988 года.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что НАТО хочет ощутимо повысить расходы на оборону.

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