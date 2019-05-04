RU   UA   EN  

суббота, 4 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.35
Меню
Мир

Выборы президента 2019

Новости

4 мая

16:07
​Вятрович пояснил, что не так с выходным 9 мая
15:40
Новинский высказал пожелание Зеленскому по войне на Донбассе
15:38
Зеленский приехал в Раду и назвал свою дату инаугурации: фото и видео
15:23
​В Украину придет сильная жара: прогноз народного синоптика
15:12
​Задержание в Беларуси соратника Лукашенко: спецслужбы заявили о российском следе
14:53
На Донбассе умер командир разведки ВСУ: фото
14:34
В России в страшной аварии погибли известные комики: фото и видео
14:04
В Украине объявлено штормовое предупреждение: где ждать грозу с градом
13:45
Украинский топ-чиновник заявил про отставку
13:32
​Зеленский встретился в Раде с нардепами: СМИ раскрыли детали
13:22
По стандартам НАТО: сети возмутило снятое на Донбассе видео бойца ВСУ за "работой"
13:20
Ляшко призвал 9 мая выйти на Софийскую площадь с портретами погибших бойцов ВСУ
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​Задержание в Беларуси соратника Лукашенко: спецслужбы заявили о российском следе

суббота, 04 мая 2019, 15:12
переглянути новину українською

Бывшего заместителя госсекретаря Совета безопасности Беларуси Андрея Втюрина, которого называют соратником президента страны Александра Лукашенко, следствие обвинило в получении $148 тыс. от некой компании из России.

Об этом сообщается на сайте КГБ Беларуси.

"Следственным управлением КГБ предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 430 ("Получение взятки") УК Республики Беларусь, Втюрину Андрею Александровичу. Накануне он был задержан с поличным при получении 148 600 долларов США от представителя российской коммерческой структуры "Г" за содействие в продвижении ее интересов в Республике Беларусь", - говорится в сообщении.

В службе безопасности Лукашенко Втюрин появился еще в 1995 году и без перерыва продолжал служить до сего дня.

Такая стабильность работы среди белорусского руководства свойственна разве что сотрудникам Министерства финансов.

До должности руководителя телохранитель дослужился в 2007 году. Он руководил немаленьким коллективом. Еще десять лет назад численность работников службы безопасности составляла около 700 человек.

Ведомство Втюрина получило законное право проводить оперативно-розыскную деятельность и создавать подразделения специального назначения.

В списке самых влиятельных белорусов, который "Наша Нива" составляла в прошлом году, начальник службы охраны президента Андрей Втюрин занял 8-е место.

В официальной биографии указано, что Андрей Втюрин родился в Пензе в 1971 году и окончил Саратовское высшее военное училище МВД России.

Новости

4 мая

16:07
​Вятрович пояснил, что не так с выходным 9 мая
Все новости

Фотовзгляд

Все галереи
Митинг под Украинским домом по случаю Дня труда

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Разменная монета или поле боя: что будет с Украиной

Люди устали от старой власти: соседка Украины выбирает неожиданного президента

Мир движется к третьей мировой войне: почему новый глобальный конфликт неизбежен

Русские на Балканах: как друзья Путина коррумпируют Европу

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: