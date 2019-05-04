​Задержание в Беларуси соратника Лукашенко: спецслужбы заявили о российском следе

Бывшего заместителя госсекретаря Совета безопасности Беларуси Андрея Втюрина, которого называют соратником президента страны Александра Лукашенко, следствие обвинило в получении $148 тыс. от некой компании из России.

Об этом сообщается на сайте КГБ Беларуси.

"Следственным управлением КГБ предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 430 ("Получение взятки") УК Республики Беларусь, Втюрину Андрею Александровичу. Накануне он был задержан с поличным при получении 148 600 долларов США от представителя российской коммерческой структуры "Г" за содействие в продвижении ее интересов в Республике Беларусь", - говорится в сообщении.

В службе безопасности Лукашенко Втюрин появился еще в 1995 году и без перерыва продолжал служить до сего дня.

Такая стабильность работы среди белорусского руководства свойственна разве что сотрудникам Министерства финансов.

До должности руководителя телохранитель дослужился в 2007 году. Он руководил немаленьким коллективом. Еще десять лет назад численность работников службы безопасности составляла около 700 человек.

Ведомство Втюрина получило законное право проводить оперативно-розыскную деятельность и создавать подразделения специального назначения.

В списке самых влиятельных белорусов, который "Наша Нива" составляла в прошлом году, начальник службы охраны президента Андрей Втюрин занял 8-е место.

В официальной биографии указано, что Андрей Втюрин родился в Пензе в 1971 году и окончил Саратовское высшее военное училище МВД России.