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Россия попала в громкий скандал с утечкой данных из ЕС: что известно

суббота, 18 мая 2019, 19:16
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Немецкие СМИ опубликовали данные о возможной утечке секретной информации из Австрии в Россию.

Об этом пишет газета Welt am Sonntag со ссылкой на руководителя Федеральной службы защиты Конституции Германии Томаса Гальденванга.

Как передают СМИ, он сообщил представителям контрольной комиссии Бундестага о существовании серьезных рисков в сотрудничестве и обмене информацией с Австрией.

"Риски основаны на предположении, что Австрия могла недобросовестно использовать секретную информацию, которую получает от своих стран-партнеров, и, возможно, передавать ее России", - пишет издание.

Отмечается, что эти предположения основаны на обысках, которые были проведены в Вене в помещениях австрийской спецслужбы, где хранятся переданные австрийской разведке данные от коллег по ЕС.

В Германии считают, что инициатором обысков был министр внутренних дел Австрии Герберт Кикль, а целью – получение доступа к секретным файлам, полученным спецслужбами других стран.

"Представители партии министра внутренних дел поддерживают тесные контакты с Россией. Европейские службы опасаются, что их секретная информация уже там", - говорится в публикации Welt am Sonntag.

Как сообщал "Апостроф", ранее из-за утечки данных пользователей Facebook Цукерберг потерял громадную сумму.

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