Регион рванет: названы главные жертвы конфликта США и Ирана

Стало известно, кто именно пострадает в случае полномасштабного военного конфликта между США и Ираном.

Об этом в интервью "Апострофу" рассказал эксперт "Украинского института будущего" Илия Куса.

"Не думаю, что случится дезинтеграция страны (имется ввиду Иран, - прим. ред.), но скорее всего, произойдет смена власти. Кто придёт к власти - это большой вопрос. Но я не думаю что это будут друзья Америки. В конце концов у Соединенных Штатов нет союзников внутри Ирана. США также пострадают, но не сразу. Поскольку они находятся далеко, к ним напрямую угроза не будет относиться. Но, если будет полномасштабная война, то, конечно же, рванет в первую очередь в Саудовской Аравии, которая является союзником США. А это уже очень серьезная угроза американским солдатам на Ближнем Востоке. Обязательно возникнет вопрос: "Что делать? Оставлять их там? Усиливать свой контингент? Уходить?" И, конечно, пострадает Израиль, безопасность которого будет сложно гарантировать, в том случае, если в регионе "рванет". Опять же возникнет вопрос: "Что делать? Отправлять войска? Помогать каким-то образом?". Поэтому, если будет конфликт, то проиграют в итоге все", - уверен эксперт.

По его словам, этот сценарий вполне вероятен, поскольку Иран из-за разности военных потенциалов не сможет симметрично ответить Соединенным Штатам, он может прибегнуть к ассиметричным действиям на территории третьих стран.

"Вот это классические примеры того, что мы называем в Украине гибридной войной. Это прокси-война, прокси-конфликт. Если же дойдет до настоящей войны - это будет катастрофа для региона, в первую очередь, экономическая и политическая. Иран пострадает серьезно", - добавил Куса.

Подробнее об остром кризисе между Ираном и США, читайте в материале "Апострофа": Это будет крутой заработок для российских компаний: Илия Куса о войне в Персидском заливе.