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​Взрывы на заводе в России: видео момента ЧП и новая информация о пострадавших

воскресенье, 02 июня 2019, 00:06
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По последним данным в Дзержинске (РФ) после взрывов на территории завода "Кристалл" за медицинской помощью обратились 85 человек.

Об этом сообщает 360tv в Telegram-канале.

По состоянию на 22:15 (мск, - ред.) на стационарном лечении находится 16 человек, среди которых одна пациентка в тяжелом состоянии, близком к среднему, 15 - средней степени тяжести. 69 пациентам оказана амбулаторная помощь, сообщает Минздрав РФ.

В пресс-службе администрации города сообщили, что взрывы произошли в цехе полимеров, разрушены три складских и два производственных здания.

"В результате взрыва разрушены пять зданий (три складских и два производственных) на (общей) площади 800 кв. м", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", в Дзержинске (Россия) на военном заводе "Кристалл" прогремело уже три взрыва, вследствие которых пострадали десятки человек.

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