​В массовом ДТП в Польше погибли шесть человек: появились фото жуткой аварии

В Польше на трассе недалеко от города Щецин столкнулись семь автомобилей, в результате чего погибли шесть человек. Пострадавших спасал водитель из Украины.

Об этом сообщает польское издание Wiadomosci.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в воскресенье, 9 июня, на трассе А6 в направлении Свиноуйсце. Виновником аварии был водитель грузовика, который не успел затормозить и ударил несколько машин, в результате чего они загорелись.

По словам свидетелей происшествия, сразу после инцидента возле машин остановился водитель из Украины, который подбежал с огнетушителем и помог нескольким потерпевшим. По данным польских СМИ, мужчина вытащил из автомобилей как минимум двух женщин и двух детей.

"После удара моя машина начала вращаться, и все влетели друг в друга. Моя машина загорелась... Машина рядом горела. Господин Андрей вытащил меня через окно, ибо я не могла выйти", - рассказала одна из пострадавших.

В аварии пострадали 16 человек, четверо из них были доставлены в больницу, остальным оказали помощь на месте.

Как сообщал "Апостроф", в городе Золочев Львовской области произошло ДТП с участием пяти автомобилей, в результате которого пострадали 11 человек.