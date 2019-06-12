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Генерал США дал Зеленскому три совета, как держать оборону в войне с Кремлем

среда, 12 июня 2019, 15:42
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Бывший командующий сухопутными силами США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес назвал три важнейших шага, которые должен сделать президент Владимир Зеленский, чтобы более эффективно противостоять российской агрессии.

Об этом он рассказал в интервью "Апострофу".

Первый пункт - реформа оборонной системы.

"Надо, чтобы люди были уверены в судебной, в банковской, правоохранительной системах. Новый президент Украины должен воспользоваться тем сильным мандатом, который он получил, и побороть коррупцию – это первое. Владимир Зеленский – новый человек в политике. Но я надеюсь, что он сможет подобрать сильных советников и министров, а также получить хорошую поддержку в Раде. Я надеюсь, что Владимир Зеленский окажется сильным политиком и сможет дать отпор пророссийским силам в Украине", - сказал Ходжес.

"Второе – он должен поддерживать крепкую армию, чтобы Вооруженные силы могли защитить украинские территории. Самое главное – это убедиться, что промышленность способна обеспечить армию необходимым оборудованием в нужное время и в нужном месте. Это ответственность министерства обороны. Украине нужна помощь в тренировке военно-морских сил, потому что они имеют стратегическое значение. Командующий находится в Одессе, но он должен быть в Киеве и помогать формированию стратегии. ВМС важны, потому что Россия заинтересована в Украине через Черное море. Азов, Керчь, Крым, Одесса – вот что беспокоит Россию, вот что ей необходимо. И чтобы защитить суверенитет Украины, надо улучшить ее положение на Черном море. И обучение ВМС могут этому способствовать", - заявил генерал.

Он отметил, что сейчас Украина пытается восстановить военно-морские силы.

"Петр Порошенко был сильным лидером, но он должен был вкладывать ресурсы, чтобы восстановить этот род войск. И, конечно, нужно сотрудничать с США, Румынией, Болгарией, Грузией, Британией с военными других стран в Черном море", - сказал Ходжес.

В качестве третьего пункта он назвал необходимость поддержания Зеленским связи с международными партнерами, в частности США и Польшей.

Подробнее об этом читайте в интервью "Апострофа" с Беном Ходжесом: Что приготовил Путин для Украины - американский генерал назвал главные угрозы.

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