RU  UA  EN

пятница, 5 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.65
Меню
Мир

Голосование за лучший ресторан Киева

Новости

5 июля

01:24
Фотозоны к сезону: в сети показали "готовность" оккупантов в Крыму принимать туристов
00:38
Дематюкатор Цукерберг: в сети мощно потроллили Богомолец за ее "заботу" об украинцах

4 июля

23:57
Отвод войск на Донбассе: украинский генерал озвучил серьезные риски
23:55
Между Украиной и Венгрией зреет новый скандал: посла вызвали на ковер
23:34
Россия и США померялись истребителями в небе над Крымом: видео
23:23
В Киеве курьер на скутере жестоко избил пешехода за замечание: видео
23:04
Боевики обстреляли позиции ООС из артиллерии и минометов: есть раненые
23:01
У кума Медведчука из партии Зеленского нашли элитную виллу в Вене: фото и видео
22:42
Денег нет: Коломойский раскрыл суть телефонных разговоров с Зеленским
22:26
ОПЗЖ обвинила Зеленского в бездействии по освобождению пленных украинских моряков
22:20
Появились скандальные подробности отравление детей в лагере в Коблево
22:13
Когда Путин уйдет: в сети поделились опасной догадкой
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Лондоне после нарковечеринки найден мертвым принц ОАЭ

четверг, 04 июля 2019, 20:56
переглянути новину українською

В Лондоне (Великобритания) при необъяснимых обстоятельствах умер принц ОАЭ Халид аль Касими.

Об этом сообщает CNN.

39-летнего модельера, который является сыном правителя эмирата Шарджа, ОАЭ, нашли мертвым в его доме в столице Англии.

Британские власти назвали обстоятельства его кончины необъяснимыми. Судебно-медицинская экспертиза не смогла установить причину смерти принца ОАЭ.

По данным издания The Sun, тело принца обнаружили на полу ванной комнаты в одном из лондонских отелей. Как сообщает источник издания, шейх Халид скончался во время вечеринки, гости которой употребляли запрещенные вещества. Параллельно с полицейским расследованием администрация отеля начала собственное разбирательство, поэтому персоналу было приказано не распространять информацию о происшествии.

В среду, 3 июля, в ОАЭ состоялись похороны шейха Халида аль Касими. В эмирате объявили трехдневный траур.

Отмечают, что Касими был последним живым сыном правителя Шарджи Султана III бин Мухаммад аль-Касими. Ранее, в 1999 году, он потерял старшего сына Мухаммада, который скончался в возрасте 24 лет от передозировки героина в Великобритании.

Халид аль Касими переехал в Лондон в возрасте девяти лет. Принц ОАЭ получил образование в школе Тонбридж и Центральном колледже искусства и дизайна имени Святого Мартина в Лондоне. В 2018 году он запустил собственный бренд одежды Qasimi.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Саудовской Аравии задержали 11 принцев и 4 министров с нынешнего состава Кабинета министров.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киев отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Еще один Порошенко: чем удивил Зеленский во время визитов в Берлин и Париж

Новый ход США: зачем в Киев летит важный специалист по Украине

Начало приключения: зарубежные СМИ о президенте Зеленском

Начхать на Украину: о чем Путин пытается договориться с США

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: