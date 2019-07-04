В Лондоне после нарковечеринки найден мертвым принц ОАЭ

В Лондоне (Великобритания) при необъяснимых обстоятельствах умер принц ОАЭ Халид аль Касими.

Об этом сообщает CNN.

39-летнего модельера, который является сыном правителя эмирата Шарджа, ОАЭ, нашли мертвым в его доме в столице Англии.

Британские власти назвали обстоятельства его кончины необъяснимыми. Судебно-медицинская экспертиза не смогла установить причину смерти принца ОАЭ.

По данным издания The Sun, тело принца обнаружили на полу ванной комнаты в одном из лондонских отелей. Как сообщает источник издания, шейх Халид скончался во время вечеринки, гости которой употребляли запрещенные вещества. Параллельно с полицейским расследованием администрация отеля начала собственное разбирательство, поэтому персоналу было приказано не распространять информацию о происшествии.

В среду, 3 июля, в ОАЭ состоялись похороны шейха Халида аль Касими. В эмирате объявили трехдневный траур.

Отмечают, что Касими был последним живым сыном правителя Шарджи Султана III бин Мухаммад аль-Касими. Ранее, в 1999 году, он потерял старшего сына Мухаммада, который скончался в возрасте 24 лет от передозировки героина в Великобритании.

Халид аль Касими переехал в Лондон в возрасте девяти лет. Принц ОАЭ получил образование в школе Тонбридж и Центральном колледже искусства и дизайна имени Святого Мартина в Лондоне. В 2018 году он запустил собственный бренд одежды Qasimi.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Саудовской Аравии задержали 11 принцев и 4 министров с нынешнего состава Кабинета министров.