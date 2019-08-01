​Убит сын бин Ладена, за которого обещали миллион долларов: фото

31 июля стало известно, что Хамза бин Ладен, сын основателя террористической организации "Аль-Каида" Усамы бин Ладена, мертв.

Об этом сообщили американские СМИ.

Американская пресса ссылается на неназванные лица в американской администрации. NBC News первыми сообщили, что Белый дом убежден, что Хамза бин Ладен действительно был убит в результате операции в которой приняли участие и США. New York Times сообщает, что операция была проведена в последние два года, но до недавнего времени не было убедительных доказательств, что младший бин Ладен действительно мертв.

При этом президент США Дональд Трамп 31 июля на вопросы NBC News, известна ли ему информация о смерти террориста, отвечать отказался.

Ранее в этом году Госдепартамент США охарактеризовал Хамзу бин Ладена, которому, предположительно, было тридцать с лишним лет, как "намечающегося" преемника своего отца в террористической группировке "Аль-Каида".

За информацию, которая бы привела к поимке бин Ладена США, было объявлено вознаграждение размером в миллион долларов.

Решение о предоставлении крупного денежного вознаграждения было принято после того как он начал размещать в интернете звуковые и видео материалы с призывами к своим последователям осуществлять нападения на Соединенные Штаты и их союзников в качестве мести за убийство своего отца в мае 2011 года в Пакистане спецподразделением США.

Один из сыновей Усамы бин Ладена был убит во время операции по захвату старшего бин Ладена. Третий сын бывшего главы "Аль-Каиды" не был вовлечен в террористическую деятельность.

По сообщению официальной саудовской газеты "Ум аль-Кура", Саудовская Аравия, где Хамза бин Ладен родился, лишила его гражданства.

О Хамзе бин Ладене, как о возможном преемнике Усамы, заговорили в 2016 году. Тогда же он выступил с обращением к мусульманской молодежи, призвав вступать в ряды "Аль-Каиды на Аравийском полуострове", действующей в Йемене, чтобы "приобрести необходимый опыт".

В июле 2016 года SITE публиковал информацию о том, что Хамза бин Ладен угрожает отомстить США за убийство отца. Он обещал возглавить глобальный террор и борьбу против США и их союзников: "Мы продолжим атаковать вас с вашей стране и за рубежом за угнетение народов Палестины, Афганистана, Сирии, Ирака, Сомали, Йемена и других мусульманских стран, которые не хотят его терпеть". Главарь "Аль-Каиды" Айман аз-Зауахири называл Хамзу бин Ладена "новым лицом" этой организации.

Как сообщал "Апостроф", среди рассекреченных ЦРУ материалов ликвидированного лидера "Аль-Каиды" Усамы бен Ладена оказалось видео свадьбы его сына Хамзы.