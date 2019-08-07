RU  UA  EN

среда, 7 августа
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.30
Меню
Мир

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

7 августа

19:34
Игра на повышение ставок: боевики ЛНР сделали неожиданное предложение Зеленскому
19:33
Координатор интимных сцен в "Игре престолов" рассказала о сложностях работы
19:29
МЦПИ передал Зеленскому рекомендации относительно приоритетов деятельности для новой власти
19:21
10 свежих идей маникюра: подглядываем за ногтями Насти Каменских, Нади Дорофеевой и не только
19:10
Ястремская - Азаренко - 1:0 онлайн видео трансляция
18:54
На Киев надвигается гроза: синоптик предупредила об опасности, карта
18:53
Экс-президент Киргизии задержан со стрельбой, много раненых: подробности и видео с места
18:36
В Киеве поймали наглого вора, ограбившего девушку: опубликовано фото
18:20
Соратника Порошенко застали на отдыхе с неизвестной блондинкой: фото
18:17
Россия похвасталась видео испытания "невидимого" беспилотника: в сети волна смеха
18:10
80-летняя гимнастка бросила вызов возрасту: фото этой бабушки вас вдохновят
18:10
Зеленский заговорил в Турции о возвращении Крыма
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Экс-президент Киргизии задержан со стрельбой, много раненых: подробности и видео с места

среда, 07 августа 2019, 18:53
переглянути новину українською

В среду, 7 августа, в Киргизии началась операция по задержанию экс-президента страны Алмазбека Атамбаева.

Об этом сообщают СМИ в Telegram.

Силовики штурмовали резиденцию экс-главы государства. Стало известно, что операцию правоохранители проводили на глазах у журналистов и большого количества других людей, находившихся в резиденции.

Все дороги к дому Атамбаева под Бишкеком заблокировали, а сторонники экс-президента пытались прорваться к его дому. Они пилят деревья, перекрывая дороги.

По данным очевидцев, спецназ применял резиновые пули и шумовые гранаты, а над домом кружили самолеты. Несколько человек получили ранения, на месте работают бригады скорой помощи. По другой информации, ранены около 10 людей.

В частности, в ходе штурма произошла стрельба, в результате которой пострадала журналистка 24.kg Аида Джумашева. Она получила ранение ноги резиновой пулей, которая прошла по касательной - жизни журналистки ничего не угрожает.

По неофициальным данным, Атамбаев все же был задержан сотрудниками полиции и вывезен с территории своего дома на вертолете. Однако его сторонники не расходятся.

Напомним, Атамбаев возглавлял Кыргызстан с 2011 по 2017 год. В конце июня 2019 года с него сняли неприкосновенность. Перед тем Генпрокуратура признала обоснованными обвинения, выдвинутые против него группой депутатов парламента - в коррупции и незаконном обогащении.

Формально задержание Атамбаева стало возможным после того, как он трижды проигнорировал порядок в рамках расследования одного из дел, в котором он является свидетелем.

Как сообщал "Апостроф", в 2017 году в Киеве произошло громкое задержание политика Михеила Саакашвили, его депортировали из страны в Грузию.

Фотовзгляд

Все галереи
Крестный ход к годовщине крещения Киевской Руси

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

В России взорвались военные склады, у людей паника: все, что известно на данный момент

Еще один Порошенко: чем удивил Зеленский во время визитов в Берлин и Париж

Новый ход США: зачем в Киев летит важный специалист по Украине

Начало приключения: зарубежные СМИ о президенте Зеленском

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: