Экс-президент Киргизии задержан со стрельбой, много раненых: подробности и видео с места

В среду, 7 августа, в Киргизии началась операция по задержанию экс-президента страны Алмазбека Атамбаева.

Об этом сообщают СМИ в Telegram.

Силовики штурмовали резиденцию экс-главы государства. Стало известно, что операцию правоохранители проводили на глазах у журналистов и большого количества других людей, находившихся в резиденции.

Все дороги к дому Атамбаева под Бишкеком заблокировали, а сторонники экс-президента пытались прорваться к его дому. Они пилят деревья, перекрывая дороги.

По данным очевидцев, спецназ применял резиновые пули и шумовые гранаты, а над домом кружили самолеты. Несколько человек получили ранения, на месте работают бригады скорой помощи. По другой информации, ранены около 10 людей.

В частности, в ходе штурма произошла стрельба, в результате которой пострадала журналистка 24.kg Аида Джумашева. Она получила ранение ноги резиновой пулей, которая прошла по касательной - жизни журналистки ничего не угрожает.

По неофициальным данным, Атамбаев все же был задержан сотрудниками полиции и вывезен с территории своего дома на вертолете. Однако его сторонники не расходятся.

Напомним, Атамбаев возглавлял Кыргызстан с 2011 по 2017 год. В конце июня 2019 года с него сняли неприкосновенность. Перед тем Генпрокуратура признала обоснованными обвинения, выдвинутые против него группой депутатов парламента - в коррупции и незаконном обогащении.

Формально задержание Атамбаева стало возможным после того, как он трижды проигнорировал порядок в рамках расследования одного из дел, в котором он является свидетелем.

Как сообщал "Апостроф", в 2017 году в Киеве произошло громкое задержание политика Михеила Саакашвили, его депортировали из страны в Грузию.