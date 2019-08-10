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​Канадец чудом выжил после схватки с медведем гризли: фото

суббота, 10 августа 2019, 04:33
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В сети появилась история о том, как канадец, Колин Даулер, встретился в лесу с агрессивным медведем гризли, и спасся с помощью карманного ножа.

Удивительную историю публикует ВВС.

Мужчина ехал на велосипеде по отдаленной местности провинции Британская Колумбия, примерно в 300 километрах к северу от Ванкувера. Он изучал местность, чтобы построить самый удачный маршрут для будущих заездов - вместе с братом они планировали вскоре покорить гору Дуги Даулер, названную в честь их дедушки. Даулер провел в лесу всю ночь и возвращался домой, когда по одному из поворотов заметил гризли.

В тот момент мужчина еще не осознавал, что уже вскоре окажется на грани жизни и смерти. Даулер надеялся, что этот гризли, как и большинство медведей, попытается избежать контакта с человеком и убежит обратно в лес.

Даулер находился примерно в 30 метрах от медведя - "слишком близко", говорит человек, который сейчас выздоравливает в больнице. Пока он размышлял над тем, как поступить - попробовать объехать медведя или остаться на месте - гризли начал приближаться к нему. На всякий случай Даулер взял в руки крекинговую палку, слез с велосипеда и стал позади него так, чтобы он служил преградой между ним и гризли.

"Я был очень напуган, но даже в той ситуации был момент, когда я подумал "Чувак, было бы круто снять все это на видео", - вспоминает пострадавший.

Между тем медведь продолжал приближаться к мужчине и в конце концов подошел к нему почти вплотную и начал атаковать: он стал наносить мужчине "методические, тяжелые удары", которые становились все сильнее.

Далее гризли глубоко укусил Даулера в живот. "Это было так больно, я чувствовал горячую кровь", - рассказал пострадавший.

Медведь начал кусать мужчину за бедра, он пытался руками выдавить животному глаза и в какой-то момент даже попытался притвориться мертвым. В один из моментов Даулер смог дотянуться до кармана и достать оттуда небольшой нож и ударить гризли ножом в шею - оттуда сразу пошла кровь, а медведь быстро отступил и побежал прочь.

Человек перевязал куском одежды рану на ноге, потом залез на велосипед и смог проехать 7 километров - к месту, где находился лагерь, - и обессиленный упал на землю. Выяснилось, что в лагере находились пятеро мужчин, и все они знали, как оказывать первую помощь.

"Они просто взялись за работу, делали все, чтобы спасти мою жизнь. Именно они - настоящие герои этой истории: если бы не они, все закончилось бы немного по-другому". Мужчины вызвали спасателей, которые прилетели на вертолете и сделали Даулера переливания крови - это, вероятно, и спасло ему жизнь.

Впоследствии Даулера доставили в больницу в Ванкувере, где он находится уже больше недели.

Власти Британской Колумбии удалось отследить гризли, который напал на мужчину, и усыпить его. Это точно был именно тот медведь, потому что на его шее нашли ножевое ранения. За оценкам, всего в Британской Колумбии насчитывается около 15 тыс. гризли и еще от 120 до 150 тыс. черных медведей.

Как сообщал "Апостроф", в российской Туве местные охотники сообщили о том, что нашли в берлоге медведя мужчину, который провел там с тяжелыми травмами целый месяц.

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