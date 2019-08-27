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В Турции мост с машинами и людьми рухнул в реку: жуткий момент попал на видео

вторник, 27 августа 2019, 20:35
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Во вторник, 27 августа, в Турции произошло обрушение моста, в результате чего микроавтобус и пешеходы упали в реку.

Об этом пишет НМ.

Пострадавшие отделались легкими травмами. Местные власти заявили, что причиной катастрофы стали аномальные осадки, которые принес шторм.

Отметим, что двумя годами ранее схожая участь постигла недостроенный мост в турецкой провинции Сирит. Там, уже после окончания многолетнего строительства переправы обрушилось 12% конструкции. Тогда причиной обвала стала старая конструкция, которую в процессе достройки решили не обновлять.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Сирии ушел под воду построенный российскими военными мост. Обрушившийся мост российские военные построили вместе с террористами "Исламского государства" во время боев в провинции Дейр-эз-Зорс. Длина моста более 200 метров и грузоподъемностью свыше 50 тонн.

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