Названы лауреаты Нобелевской премии по химии: какое открытие они сделали

В среду, 9 октября, Нобелевская премия по химии была присуждена трем ученым за последовательную работу в создании литиевых батарей.

Об этом сообщают на странице The Nobel Prize в Twitter.

Награду получили Джон Гуденаф, Стэнли Виттингхем и Акира Йошино за разработку литий-ионных батарей.

The 2019 #NobelPrize in Chemistry has been awarded to John B. Goodenough, M. Stanley Whittingham and Akira Yoshino “for the development of lithium-ion batteries.” pic.twitter.com/LUKTeFhUbg — The Nobel Prize (@NobelPrize) 9 жовтня 2019 р.

Еще в начале 1970-х Витингхем создал первую функциональную литиевую батарею, его дело продолжил Гуденоф, который разработал способ создания более мощной батареи. Японец Йошино использовал ионы лития, благодаря чему аккумулятор стал значительно безопаснее и работоспособнее.

Напомним, что в четверг, 10 октября будет вручена Нобелевская премия по литературе (сразу двое - за 2018 и 2019 годы), 14 октября - по экономике. Обладателя премии мира объявят 11 октября в Осло (Норвегия).

Как сообщал "Апостроф", во вторник, 8 октября, Нобелевская премия по физике была присуждена трем ученым за исследования космоса.