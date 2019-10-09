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Названы лауреаты Нобелевской премии по химии: какое открытие они сделали

среда, 09 октября 2019, 14:16
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В среду, 9 октября, Нобелевская премия по химии была присуждена трем ученым за последовательную работу в создании литиевых батарей.

Об этом сообщают на странице The Nobel Prize в Twitter.

Награду получили Джон Гуденаф, Стэнли Виттингхем и Акира Йошино за разработку литий-ионных батарей.

Еще в начале 1970-х Витингхем создал первую функциональную литиевую батарею, его дело продолжил Гуденоф, который разработал способ создания более мощной батареи. Японец Йошино использовал ионы лития, благодаря чему аккумулятор стал значительно безопаснее и работоспособнее.

Напомним, что в четверг, 10 октября будет вручена Нобелевская премия по литературе (сразу двое - за 2018 и 2019 годы), 14 октября - по экономике. Обладателя премии мира объявят 11 октября в Осло (Норвегия).

Как сообщал "Апостроф", во вторник, 8 октября, Нобелевская премия по физике была присуждена трем ученым за исследования космоса.

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