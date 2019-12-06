В США произошла стрельба на военной базе: много погибших и пострадавших

6 декабря на военной авиационной базе во Флориде (США) военный расстрелял своих сослуживцев.

Об этом сообщается на официальной странице базы в Twitter.

Мужчина целился в своих сослуживцев. Нападающего застрелили.

Официальный представитель базы сообщил о двух погибших в результате стрельбы и об 11 раненых. Территорию базы оцепили.

Это уже второй случай стрельбы в армии США на этой неделе. 5 декабря на базе Перл-Харбор матрос застрелил двух сотрудников оборонного департамента ранил еще одного, а затем покончил с собой.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 20-летний Рамиль Шамсутдинов расстрелял своих сослуживцев. Это случилось в российской военной части.