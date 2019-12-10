Громкий скандал с импичментом в США: как Трамп отреагировал на обвинения

Президент США Дональд Трамп ответил на официальные обвинения в давлении на Украину и назвал их смехотворными.

Об этом Трамп написал на своей странице в Twitter.

Напомним, что проект обвинений обнародовали 10 декабря в Палате представителей.

"Надлер (Джеррольд Надлер - председатель комитета по вопросам судебной власти Палаты представителей, - ред.) только что сказал, что я "давил на Украину, чтобы вмешиваться в наши выборы 2020 года". Смехотворно, и он знает, что это неправда. И президент и министр иностранных дел Украины много раз говорили, что "ДАВЛЕНИЯ НЕ БЫЛО". Надлер и демократы это знают, но отказываются признавать! " - написал Трамп.

Дональд Трамп также раскритиковал еще одного чиновника, который принимал участие в работе над доказательствами о вине Трампа. Председателя Комитета по вопросам разведки Адама Шиффа президент обвинил в коррупции и сказал, что Шифф, в конце концов, ответит за свои злоупотребления.

Как ранее сообщал "Апостроф", в ночь на 25 сентября (по Киевскому времени) спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси сделала официальное заявление о начале процедуры импичмента президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, причиной для которого стала его разговор с главой Украины