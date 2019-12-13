Атака рыб-пенисов: пляжи США оккупировали необычные существа

Пляжи Калифорнии оккупировали необычные существа, похожие на мужской половой орган.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на ВВС.

Все побережье пляжей Дрейкс Бич покрыли рыбы-пенисы, как их называют местные.

Биологи объясняют, что речь идет о червях Urechis caupo - ехиуридах. Это - отдельный подкласс морских многощетинковых червей. Как правило, они живут глубоко в песке. Но недавний шторм вымыл их на побережье. Ехиуриды обитают на планете уже 300 млн лет. Некоторые особи могут доживать до 25 лет.

Урехис однопоясковий - один из видов ехиурид - считают деликатесом а Восточной Азии и Южной Корее.

Ранее "Апостроф" писал о том, что в США ученые раскопали останки нового вида акулы, возраст которой не менее 91 миллион лет.