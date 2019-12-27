Катастрофа пассажирского самолета в Казахстане: появилось аудио переговоров с экипажем

В сети опубликовали запись переговоров с экипажем самолета Fokker-100 авиакомпании Bek Air, который разбился 27 декабря в Казахстане.

Об этом Сообщает "Апостроф" со ссылкой на NUR.KZ.

Из содержания разговора видно, что самолет собирался выполнить рейс в штатном режиме. Самолету разрешили выезд на взлетно-посадочную полосу.

Эту полосу вслед за самолетом Bek Air должно было занять воздушное судно другой авиакомпании, однако в диспетчерской попросили подождать. После нескольких безуспешных попыток связаться с пилотом, диспетчер дал предупреждение другим лайнеров.

Напомним, что в результате аварии самолета 14 человек погибли. В Центр детской неотложной медицинской помощи доставили 8 детей в сознании с политравмами. Всего в тяжелом состоянии в больницах Алматы оказались 22 пострадавших при крушении, сообщила мэрия города.

Как сообщал "Апостроф" ранее, на борту судна Fokker-100 авиакомпании Bek Air, разбившегося в городе Алматы, были иностранцы : два гражданина Украины, один - Киргизии и один - Китая.