В мире начали встречать Новый год 2020: яркие фото и видео

В некоторых местах планеты уже встретили Новый год: успели отпраздновать на островах Тихого океана, в Новой Зеландии и на Дальнем Востоке России.

Раньше всего 1 января 2020 года наступило в Республике Кирибати, в тихоокеанском государстве, расположенном в Микронезии и Полинезии.

После этого Новый год добрался до Новой Зеландии. Там в честь наступления праздника устроили масштабный фейерверк. Разница во времени между Киевом и городом в Новой Зеландии Оклендом составляет 11 часов. 2020-й там наступил тогда, когда в Украине было 13:00 31-го декабря.

В это же время Новый год встретили полярники на станциях Южного полюса в Антарктиде.

Также Новый год уже встретили на Дальнем Востоке России.

Следующей страной встречать Новый год будет Австралия, затем – Япония и обе Кореи. Последними встретят праздник американская часть острова Самоа и остров Бейкер в Тихом океане. Там куранты будут бить, когда в Киеве наступит 13:00 1 января.

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