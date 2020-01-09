Взяли штурмом здание "власти": Абхазию всколыхнула волна протестов, видео

В городе Сухуми на территории непризнанной Абхазии протестующие взяли штурмом здание "администрации", где работала местная "власть".

Об этом сообщается на канале Life Shot в Telegram.

Так, отмечается, что протестующие в ходе митинга вынесли двери и окна в здании. В массовых акциях участвуют несколько сотен человек.

Один из инициаторов митинга рассказал журналистам, что акция связана с арестом по делу об убийстве неизвестными посетителей ресторана в центре города в ноябре. Тогда задержали в том числе и сотрудника охраны "президента" Абхазии.

В то же время, в российском посольстве в Абхазии представили свою версию событий. Они связали митинг с судебным процессом против лидеров местной оппозиции. Также, согласно заявлению из посольства, опасности для туристов нет.

"Триггером событий стало судебное разбирательство по кассационной жалобе экс-кандидата в президенты оппозиционной партии "Амцахара". История затягивается, с учетом, что до этого было несколько заседаний с нулевым результатом для оппозиции. Было очередное заседание, видимо у оппозиции заканчивается терпение и люди выражают недовольство. Что касается безопасности для туристов, которые там в Абхазии, сейчас не сезон, соответственно там туристов почти нет", - заявили российские дипломаты.

Как сообщал "Апостроф", ранее президент России Владимир Путин показал грузинским журналистам, что не планирует выводить российские войска из оккупированной части Грузии – Абхазии.