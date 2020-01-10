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В России на нефтезаводе "Лукойла" прогремели взрывы: опубликованы жуткие видео

пятница, 10 января 2020, 09:48
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9 января на нефтеперерабатывающем заводе "Лукойл" в городе Ухта (РФ) прогремели несколько мощных взрывов, есть пострадавшие.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на ТАСС.

Взрывы спровоцировали пожар. Спасатели говорят, что площадь возгорания составила 1 тысячу квадратных метров. Пожару сразу присвоили самый высокий уровень сложности.

Из-за пожара пришлось эвакуировать ТРЦ "Ярмарка", который находится по улице Строительная, 2А.

Горожане указывают на то, что власть сначала пыталась заверить, что ситуация под контролем. Но реальность была иной.

"Наибольший прикол в том, что в 8:00 сказали, что все под контролем, сам мэр заверил. А в 9 бахнуло. И вновь в 11"

"На улице Сенюкова вплоть до того, что дом качнуло"

"Сначала была оранжевое зарево на целое небо, а потом - взрыв. Через несколько минут ударная волна дошла даже до аэропорта", - делятся увиденным очевидцы в соцсетях.

Как сообщал "Апостроф" ранее, 2 ноября 2019 в городе Находка (Россия) произошел взрыв на танкере "Залив Америка" , в результате чего погибли люди.

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