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Украинцы погибли в масштабном ДТП с автобусами в России: фото

суббота, 11 января 2020, 12:09
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11 января в 10:40 вблизи поселка Шахово в Орловской области (РФ) на трассе М-2 "Крым" в автокатастрофе погибли трое украинцев.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на ТАСС.

На дороге столкнулись микроавтобус Mercedes и легковая иномарка Renault Megane. Оба авто получила серьезные повреждения.

Трое граждан Украины погибли на месте от полученных травм. Еще шестеро, в том числе и 17-летний подросток, находятся в больнице.

Сейчас на месте происшествия работают правоохранители.

Как сообщал "Апостроф" ранее, 11 января, в городе Борисполь Киивськой области произошло смертельное ДТП с участием машины полиции и пешехода.

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