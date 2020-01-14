В Китае автобус с десятками людей ушел под землю, много погибших: видео жуткого ЧП

В Китае автобус с пассажирами ушел под землю прямо на остановке, в результате чего шесть человек погибли, 16 пострадали, еще несколько считаются пропавшими без вести.

Об этом сообщает Telegram-канал Hue.

Инцидент произошел перед автобусной остановкой рядом с больницей Красного Креста в Синине.

По последним данным, спасатели продолжают работы на месте происшествия, тела шести погибших уже достали.

Точное количество людей, находившихся в салоне транспортного средства в момент ЧП, уточняется. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Китае автобус, в котором ехали школьники, упал с моста. Предварительно, водитель не справился с управлением. В результате съезда автобуса с моста погибли как минимум 5 человек, еще 14 пострадали.