В Китае автобус с десятками людей ушел под землю, много погибших: видео жуткого ЧП

В Китае автобус с пассажирами ушел под землю прямо на остановке, в результате чего шесть человек погибли, 16 пострадали, еще несколько считаются пропавшими без вести.
Об этом сообщает Telegram-канал Hue.
Инцидент произошел перед автобусной остановкой рядом с больницей Красного Креста в Синине.
По последним данным, спасатели продолжают работы на месте происшествия, тела шести погибших уже достали.
Точное количество людей, находившихся в салоне транспортного средства в момент ЧП, уточняется. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.
西寧醫院門口地面塌陷 載人公交車掉進大坑
pic.twitter.com/1C3k0CNM2Y— 继续插 (@1696971955qqco2) January 14, 2020
Как сообщал "Апостроф", ранее в Китае автобус, в котором ехали школьники, упал с моста. Предварительно, водитель не справился с управлением. В результате съезда автобуса с моста погибли как минимум 5 человек, еще 14 пострадали.