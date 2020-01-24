Связаны с делом Скрипаля: россиян в Болгарии обвинили в покушении на бизнесмена, фото

В Болгарии предъявили заочное обвинение трем россиянам в покушении на торговца оружием Емельяна Гебрева, а также его сына и его коллеги в 2015 году.

Об этом сообщает пресс-служба местной прокуратуры.

По данным ведомства, тогда их попытались отравить в Софии неопознанным веществом. СМИ писали, что это могло быть вещество класса "Новичок".

В частности, россиян обвинили в том, что в период с 28 апреля по 4 мая 2015 года они "в качестве соучастников предприняли попытку преднамеренного убийства" путем "интоксикации неопознанным фосфорорганическим веществом".

Все трое подозреваемых объявлены в международный розыск по линии Интерпола. В то же время прокуратура не разглашает их имена.

Напомним, Эмилиана Гебрева госпитализировали с симптомами тяжелого отравления в 28 апреля 2015 года. Примерно в то же время с аналогичными симптомами госпитализировали его и одного из топ-менеджеров его компании Emco. Еще пять лет назад стало известно, что предпринимателя пытались убить нервно-паралитическим веществом класса "Новичок".

Но все же тогда преступление не было раскрыто, однако уже после истории с отравлением Скрипалей в британском Солсбери в 2018 году Гебрев обратился в болгарские правоохранительные органы с просьбой возобновить расследование. В середине октября 2018 года эту просьбу удовлетворили.

Интересно, что вещество того же класса было найдено на дверной ручке в доме разведчика Сергея Скрипаля в Солсбери после отравления.

Подробнее об этом, читайте в материале "Апострофа": Отравление Скрипаля: Путин может сгореть в этом процессе.