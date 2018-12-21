В Африке разбился Ан-26 с россиянами: первые подробности катастрофы

В Демократической Республике Конго разбился грузовой самолет Ан-26, по предварительным данным на борту находилось 23 человека, в том числе три гражданина России.

Об этом со ссылкой на местные источники сообщают российские СМИ

Как отмечается, в авиакатастрофе погибло шесть человек – пять членов экипажа и один пассажир.

Также сообщается, что самолет разбился во время посадки рядом с аэропортом столицы ДРК Киншасы.

По неподтвержденным данным, самолетом управлял российский экипаж.

"На борту самолета по не подтвержденным пока данным находились 23 человека, в том числе три члена экипажа, граждане России", - рассказал журналистам посол РФ в ДРК Алексей Сентебов.

По словам дипломата, судьба трех членов экипажа грузового самолета неизвестна.

"В настоящее время поисково-спасательные работы продолжаются, место крушения самолета, а также имена и судьба пилотов уточняются", - заявил Сентебов.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в октябре в аэропорту Судана в результате столкновения разбились два украинских самолета "Антонова".