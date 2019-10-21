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В Ливии погиб российский журналист, воевавший в составе ЧВК: появились детали и фото

понедельник, 21 октября 2019, 15:32
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В Ливии погиб 55-летний российский журналист из Екатеринбурга Евгений (Жаксыбай) Илюбаев, ранее он был участником частной военной компании (ЧВК) и воевал на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Lenta.ru.

Согласно данным журналистов, Илюбаев мог числиться в известной ЧВК Вагнера. Около года назад он получил медаль "За отвагу", которая вручалась родственникам бойцов ЧВК, погибших в Сирии.

"Когда пошли сообщения, что наши погибли в Ливии, почему-то сразу появились плохие мысли. Стали выяснять, нет ли его среди погибших. Так и случилось", — сообщили журналисты.

Журналиста похоронили в Новоорске Оренбургской области, РФ.

Ранее в британских СМИ писали, что 100 российских наемников прибыли в Ливию, чтобы помогать местному фельдмаршалу Халифе Хафтару.

ЧВК Вагнера — вооруженное формирование, которое связывают с российским бизнесменом Евгением Пригожиным. Его наемники оказывают "услуги" в странах Африки, также принимали участие в боевых действиях на Донбассе и в Сирии.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети появилось очередное доказательство участия российских наемников ЧВК "Вагнер" в конфликте в ЦАР, где ранее произошло жестокое убийство российских журналистов, которые расследовали деятельность частных армий.

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