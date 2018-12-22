Стало известно о новом увольнении топ-чиновника в окружении Трампа: названа причина

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа по вопросам взаимодействия с другими странами в борьбе с группировкой "Исламское государство" Бретт Макгурк подал в отставку.

Об этом сообщает Associated Press.

По данным издания, отставка связана с решением Дональда Трампа отозвать американский контингент из Сирии.

Уточняется, что Макгурк занял свою должность еще при предыдущем президенте Бараке Обаме. Его каденция оканчивалась в середине февраля 2019 года, но теперь он сложит полномочия 31 декабря.

Как сообщал "Апостроф", ранее президент США Дональд Трамп заявил об отставке генерал-лейтенанта сухопутных войск Герберта Макмастера с поста советника по национальной безопасности.

Кроме того, ранее также был уволен госсекретарь Рекс Тиллерсон, а номинирован на эту должность был директор ЦРУ Майк Помпео, который впоследствии и занял эту должность.