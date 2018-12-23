Пассажирские самолеты предупредили об опасности из-за российской ракеты

В связи с запуском российской ракеты в Северной Атлантике запретили полет гражданских самолетов в районе восточнее Доминиканы.

Об этом сообщает Liveuamap, ссылаясь на данные Aircraft Spots.

"В связи с запуском российской ракеты в Нью-Йоркском информационном регионе запрещены полеты в пределах предполагаемой зоны затопления в Атлантике с 27 по 30 декабря", - сказано в сообщении.

О каких именно ракетных испытаниях идет речь не уточняется. Отметим, что вскоре после публикации Aircraft Spots удалил соответствующий твит.

Как сообщал "Апостроф", ранее в России на секретном полигоне упала и взорвалась ракета.