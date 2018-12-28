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В США умер 112-летний ветеран Второй мировой войны: фото и интересные детали

пятница, 28 декабря 2018, 23:31
Фото: 360tv\Telegram

В США на 113-м году умер старейший ветеран Второй мировой войны Ричард Овертон.

Об этом сообщает Telegram-канал 360tv.

"Во времена Второй мировой он служил в составе авиационного инженерного батальона на островах Тихого океана. Был в Перл-Харборе, на Окинаве и Иводзиме", - говорится в сообщении

Сам Овертон говорил, что своим долголетием обязан Богу. На 112-ый день рождения ветеран признался, что курил с 18 лет и до сих пор не отказывается от сигар и виски.

Ричард Овертон скончался в реабилитационном центре в четверг, 27 декабря от пневмонии.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно о смерти самого старого жителя планеты. Так, индонезиец Содимеджо, также известный под именем Мба Гхото (дедушка Гхото), который утверждал, что ему 146 лет, умер в своей деревне в Центральной Яве.

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