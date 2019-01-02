Новые санкции и оружие: экс-посол США озвучил важную дату для Украины

В ближайшие два-три месяца США объявят о новых санкциях против России в связи с атакой украинских кораблей в Азовском море и организуют новые поставки оружия в Украину.

Об этом заявил экс-посол США в Украине, директор Атлантического совета Джон Хербст, передает Радио Свобода.

"Уже через 2-3 месяца мы увидим, что США предоставят оружие Киеву и объявят о новых санкциях против России в связи с этой агрессией. Думаю, в течение ближайших восьми-десяти, максимум - двенадцати недель появится этот более сильный ответ США. И, кроме санкций, это будет военная помощь Украине", - отметил он.

Он отметил, что "сейчас достаточно аргументов и для предоставления противокорабельных ракет, и патрульных кораблей, возможно, что и другого военного оборудования".

Также Хербст уточнил, идет ли речь о летальном вооружении.

"Нет вопросов - противокорабельные ракеты помогли бы. В США хватает крылатых ракет Гарпун, в основе действия которых - технологии, разработанные 30 лет назад, - и это то, что мы уже сейчас можем предоставить. А возможно, и гораздо более современные ракеты", - сказал он.

Также по его словам, эффективным и лучшим ответом на агрессию РФ могли бы быть санкции против крупнейшего российского банка или запрет российским судам заходить в американские порты, порты ЕС.

"И предоставление Украине оружия. Вот что было бы адекватным ответом. Думаю, даже после объявления дополнительных санкций политика Москвы в 2019 году не изменится. Они будут смотреть, что произойдет после украинских президентских выборов, затем парламентских выборов", - убежден дипломат.

Как сообщал "Апостроф", ранее был опубликован список разведчиков Путина, попавших под санкции США.