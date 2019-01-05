В США стрелок устроил кровавую бойню со множеством жертв: фото и видео

В США неизвестный открыл стрельбу в боулинг-клубе города Торранс в штате Калифорния.

Об этом в субботу, 5 января, в Twitter сообщила полиция города.

"Сообщения о выстрелах с многочисленными жертвами. Работает полиция города. Ведется расследование", - говорится в сообщении. Полиция Торранса попросила жителей города держаться в стороне от места происшествия.

Город Торранс находится в 32 км от Лос-Анджелеса.

Как сообщает EveningStandard, пожарная часть Торранса также подтвердила происшествие и предупредила людей, находящихся поблизости от него.

Один из очевидцев написал в Facebook : "Я в порядке, только несколько царапин на ногах. Я слышал, что люди умерли и получили ранения".

В соцсетях сообщают о нескольких погибших. Также появились первые фото и видео с места происшествия.

Как сообщал "Апостроф", ранее во Франции открыли стрельбу по людям на улице.