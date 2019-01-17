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В Конгрессе США сговорились против Трампа из-за российских санкций

четверг, 17 января 2019, 21:41

Палата представителей Конгресса США выступила против решения Минфина США снять санкции с компаний российского олигарха Олега Дерипаски.

Об этом сообщает сайт Конгресса.

Палата 362 голосами против 53 приняла резолюцию "О неодобрении предложения президента принять меры в отношении применения некоторых санкций в отношении Российской Федерации".

В документе содержится призыв к администрации Дональда Трампа сохранить в силе санкции в отношении компаний, связанных с российским миллиардером Олегом Дерипаской: En+, "Русал" и "ЕвроСибЭнерго".

Резолюция Палаты представителей носит процедурный характер. Чтобы документ вступил в силу и был направлен на подпись Трампу, необходимо, чтобы за аналогичную резолюцию проголосовал Сенат.

Как сообщал "Апостроф", ранее сенат США помешал Трампу отменить санкции против трех российских компаний.

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