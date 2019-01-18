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В сети шутят над фото Билла Гейтса в очереди за бутербродами

пятница, 18 января 2019, 23:16

Основателя Microsoft и одного из богатейших людей мира Билла Гейтса заметили в очереди за бургерами в США.

Соответствующее фото опубликовал в Facebook бывший сотрудник Microsoft Майк Галос.

Судя по фото, Билл Гейтс решил купить бургеры, и пошел в ближайший фастфуд-ресторана. Он спокойно стоял в очереди, где его и сфотографировал Галос.

"Вот как ведут себя по-настоящему богатые люди. Не то что любитель золотых стульчаков, который сидит в Белом доме", - поделился мужчина в Facebook.

В сети сразу же начали обсуждать инцидент и шутить.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", по данным на июль 2018 года Билл Гейтс является вторым самым богатым человеком в мире после основателя Amazon Джеффа Безоса.

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