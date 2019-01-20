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Город в США накрыло разрушительным торнадо: первые фото и видео

воскресенье, 20 января 2019, 11:18
Фото: соцсети

В городке Ветампка в Алабаме (США) пронесся мощный разрушительный торнадо.

Об этом сообщает NBC News.

Как передает издание, в результате удара стихии разрушена старинная церковь, полицейский департамент и множество жилых домов.

Спасателям приходилось разбирать завалы, чтобы достать людей из подвалов домов, где они пережидали торнадо. К счастью, обошлось без серьезных травм.

Люди делятся последствиями стихии в соцсетях.

Как сообщал "Апостроф", ранее в штате Мичиган (США) случился гигантский торнадо, высота которого достигала 100 метров.

Также в Британии сняли 50-метровый огненный торнадо. Так, 7 августа в графстве Дербишир в Великобритании произошел пожар на фабрике, изготавливающей пластиковую продукцию, в результате чего и образовался огненный торнадо.

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