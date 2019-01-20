Город в США накрыло разрушительным торнадо: первые фото и видео

В городке Ветампка в Алабаме (США) пронесся мощный разрушительный торнадо.

Об этом сообщает NBC News.

Как передает издание, в результате удара стихии разрушена старинная церковь, полицейский департамент и множество жилых домов.

Спасателям приходилось разбирать завалы, чтобы достать людей из подвалов домов, где они пережидали торнадо. К счастью, обошлось без серьезных травм.

Люди делятся последствиями стихии в соцсетях.

First Baptist Church Wetumpka pic.twitter.com/ykNm0bWWmD — Trey Lightner (@TigerTrey3) 19 января 2019 г.

Как сообщал "Апостроф", ранее в штате Мичиган (США) случился гигантский торнадо, высота которого достигала 100 метров.

Также в Британии сняли 50-метровый огненный торнадо. Так, 7 августа в графстве Дербишир в Великобритании произошел пожар на фабрике, изготавливающей пластиковую продукцию, в результате чего и образовался огненный торнадо.