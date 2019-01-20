Город в США накрыло разрушительным торнадо: первые фото и видео

В городке Ветампка в Алабаме (США) пронесся мощный разрушительный торнадо.
Об этом сообщает NBC News.
Как передает издание, в результате удара стихии разрушена старинная церковь, полицейский департамент и множество жилых домов.
Спасателям приходилось разбирать завалы, чтобы достать людей из подвалов домов, где они пережидали торнадо. К счастью, обошлось без серьезных травм.
Люди делятся последствиями стихии в соцсетях.
First Baptist Church Wetumpka pic.twitter.com/ykNm0bWWmD— Trey Lightner (@TigerTrey3) 19 января 2019 г.
Wetumpka damage pictures pic.twitter.com/6RmhQUQHTj— Rich Thomas (@RichThomasWX) 19 января 2019 г.
Как сообщал "Апостроф", ранее в штате Мичиган (США) случился гигантский торнадо, высота которого достигала 100 метров.
Также в Британии сняли 50-метровый огненный торнадо. Так, 7 августа в графстве Дербишир в Великобритании произошел пожар на фабрике, изготавливающей пластиковую продукцию, в результате чего и образовался огненный торнадо.