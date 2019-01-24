В США умерла известная украинка

В среду, 23 января, умерла американка украинского происхождения Надежда Дюк.

Об этом в Facebook написала ее сестра, отметив, что Надежда умерла дома после продолжительной борьбы с болезнью.

Накануне Надежду Дюк, которая посвятила свою жизнь служению Украине, наградили орденом княгини Ольги III степени. Но лично прийти за наградой в посольство Украины она уже не смогла: женщина имела неизлечимую болезнь и уже не выходила из дома.

Так, Дюк известна многолетней работой над демократическими изменениями в Украине и "является образцом истинного патриотизма и самоотверженного служения".

Как сообщал "Апостроф", ранее 13 ноября, стало известно о смерти известной украинки, археолога, доктора исторических наук, профессора Ларисы Крушельницкой.