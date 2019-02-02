"Венесуэльский Янукович": в США призвали к свержению диктатора Мадуро

В пятницу, 1 февраля, вице-президент США Майк Пенс во время своего выступления перед венесуэльскими эмигрантами в Майами (штат Флорида) призвал венесуэльский народ "положить конец диктатуре" Николаса Мадуро.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Пришло время действий... Пришло время раз и навсегда положить конец диктатуре Мадуро", - заявил вице-президент, добавив, что время переговоров прошло. По его словам, у Мадуро в самом начале были все возможности для диалога, однако он не пожелал ими воспользоваться.

Отметим, что из всех представителей администрации президента США Дональда Трампа вице-президент Майк Пенс наиболее активно выступает с критикой в адрес действующего президента Венесуэлы, превосходя в этом даже советника Трампа по нацбезопасности Джона Болтона.

Как сообщал "Апостроф", ранее США сделали важное заявление о золоте Мадуро.