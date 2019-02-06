Большая война с КНДР: Трамп объявил дату встречи с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп проведет вторую встречу с лидером Северной Кореи в феврале.

Об этом он заявил в ежегодном обращении к Конгрессу "О положении в стране".

По мнению Трампа, в отношениях США и Северной Кореи еще многое предстоит сделать, сообщив, что встреча с Ким Чен Ыном состоится во Вьетнаме с 27 по 28 февраля.

"Если бы я не был избран президентом Соединенных Штатов, мы бы сейчас, по моему мнению, были бы в большой войне с Северной Кореей", - заявил Трамп.

Президент США добавил, что благодаря его политике в отношении КНДР, там уже больше 15 месяцев не было запусков ракет.

Больше о первой встрече лидеров США и КНДР читайте в материале "Апострофа"- Улыбки, рукопожатия и сердечный приступ: что известно о встрече Трампа с Ким Чен Ыном.